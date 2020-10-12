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Главная - Мешки с опилками для хозяйства и строительства — Горно-Алтайск

Мешки с опилками
для хозяйства и строительства
Горно-Алтайск

Опилки высокого качества всего за 150 рублей!
Доставка в течение 24 часов!

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Чистый продукт

Без химикатов и примесей

Экономия

Скидки до 10% на крупные заказы (от 100 мешков)

Универсальность

Используйте опилки для мульчирования, подстилок или утепления

Быстрая доставка

Оперативная доставка
по Горно-Алтайску от 500 рублей

Практичность

Легкий в использовании и хранении

Гарантированное качество

Мы предлагаем только проверенные опилки от надежных поставщиков, что обеспечивает их стабильное качество

Заказ 1–99 мешков

Цена за мешок
150
  • Без скидки

Заказ 100–199 мешков

Цена за мешок
147
  • Скидка 2%

Заказ 200–499 мешков

Цена за мешок
142
  • Скидка 5%

Заказ 500 и более мешков

Цена за мешок
135
  • Скидка 10%

Отзывы клиентов

“Заказывала опилки для хозяйства — всё прошло отлично! Доставка в срок, опилки высокого качества, идеально подходят для подстилок и мульчирования. Рекомендую!”

Ольга Сысоева

“Заказывали крупную партию опилок для стройки. Очень понравилось качество и скорость доставки. Спасибо за скидку на большой заказ!”

Артем Гаврилов

“Долго искал надежного поставщика опилок. Очень доволен сервисом — быстро, качественно, по разумной цене! Уже рекомендую друзьям.”

Виктор Минаев

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